«Крылья Советов» подписали контракт с бывшим футболистом «Анжи»

Самара, , 15:37 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» подписали контракт с румынским полузащитником Паулом Виорелом Антоном. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

Клуб подписал с футболистом соглашение, рассчитанное на три года. В команде он будет выступать под 28-м номером.

Отметим, ранее 27-летний полузащитник выступал за такие клубы, как румынские «Пандурий» и «Динамо» Бухарест, а также испанский «Хетафе».

В последнее время Антон выступал за «Анжи» и стал автором первого забитого гола в текущем сезоне чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, словенский защитник Мирал Самарджич, выступавший ранее за «Анжи», подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

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