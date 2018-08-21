Футбольный клуб «Ростов» представил эксклюзивную коллекцию игровой формы

Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» вниманию болельщиков представил четвёртый комплект игровой формы на сезон 2018/19. Эксклюзивная коллекция выполнена в одном стиле с ковром, который принесли с собой на матч с красноярским «Енисеем» фанаты жёлто-синих, сообщает ИА REGNUM 21 августа.

«Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба», — говорится в сообществе ФК «Ростов» в социальных сетях.

https://twitter.com/rostovfc/status/1031842112185266176

Напомним, после победного матча над красноярским «Енисеем» на базе футбольного клуба «Ростов» появился ковёр, который вместо баннера взял на игру один из болельщиков.

«Мы нашли обладателей знаменитого ковра, а ребята с удовольствием нам его подарили. Теперь «трофей» занял место на нашей базе», — сообщили ИА REGNUM в клубе.

Фотоснимки, на которых фанаты держат ковёр, были выложены в социальных сетях после футбольного поединка на «Ростов Арене».

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