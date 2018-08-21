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«Лион» купил защитника «Манчестер Сити» за €10 млн

Спорт

Денайер перешёл в «Лион» до лета 2022 года

Лион, Франция, 21 августа 2018, 13:57 — REGNUM  Французский клуб «Лион» объявил о переходе бельгийского защитника «Манчестер Сити» Джейсона Денайера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2022 года. Трансфер обошёлся «Лиону» в €10 млн. Ещё €3,5 млн будут выплачены в качестве бонусов.

Отметим, что Денайер перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году. После этого он играл в аренде в «Галатасарае», «Селтике» и «Сандерленде». За «Манчестер Сити» футболист провёл ни одного официального матча.

В сезоне 2017/18 Денайер в составе «Галатасарая» стал чемпионом Турции, сыграв 22 матча в Суперлиге.

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