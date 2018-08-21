Российский арбитр Безбородов обслужит матч Лиги Европы

Москва, , 13:51 — REGNUM Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым назначена на матч раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Безбородов будет судить матч, в котором сыграют норвежский «Сарпсборг» и израильский «Маккаби». Ему будут помогать линейные арбитры Валерий Данченко и Максим Гаврилин, а также резервный судья Алексей Еськов.

Отметим, что матч между «Сарпсборгом» и «Маккаби» пройдёт 23 августа в Норвегии. Ответная игра команд состоится 30 августа в Тель-Авиве.

Ранее Безбородов обслуживал встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой АЕК обыграл «Селтик» со счётом 2:1. Судья показал пять жёлтых карточек.