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Российский арбитр Безбородов обслужит матч Лиги Европы

Спорт

Безбородов будет судить матч, в котором сыграют «Сарпсборг» и «Маккаби»

Москва, 21 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым назначена на матч раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Безбородов будет судить матч, в котором сыграют норвежский «Сарпсборг» и израильский «Маккаби». Ему будут помогать линейные арбитры Валерий Данченко и Максим Гаврилин, а также резервный судья Алексей Еськов.

Отметим, что матч между «Сарпсборгом» и «Маккаби» пройдёт 23 августа в Норвегии. Ответная игра команд состоится 30 августа в Тель-Авиве.

Ранее Безбородов обслуживал встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой АЕК обыграл «Селтик» со счётом 2:1. Судья показал пять жёлтых карточек.

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