Узбекистан впервые занял призовое место по ушу на Азиатских играх

Ташкент, , 13:37 — REGNUM Спортсменка из Узбекистана впервые завоевала серебряную медаль по ушу на XVIII Азиатских играх, сообщили 21 августа в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

Призерами второго дня Азиатских игр в Индонезии стали четыре спортсмена из Узбекистана. Дарья Латышева в направлении ушу таолу завоевала «серебро». Нигора Турсункулова заняла третье место в полуфинале по таэквондо. Давид Модзманашвили завоевал третье место в полуфинале по вольной борьбе в весовой категории до 127 кг.

В общем медальном зачете Узбекистан занимает десятое место. Лидируют Китай, Япония и Южная Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня Азиатских игр спортсмены из Узбекистана завоевали три медали — две бронзовые и одну золотую. В первый день республика занимала восьмую строчку.

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