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«Барселона» готова рассмотреть предложения по Ракитичу за €125 млн

Спорт

Сумма отступных в контракте хавбека прописана в размере €125 млн

Барселона, Испания, 21 августа 2018, 13:08 — REGNUM  «Барселона» готова рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Ивана Ракитича не менее чем за €125 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Ракитич вошёл в сферу интересов ПСЖ. Однако на данный момент французский клуб не делал «Барселона» официального предложения по трансферу игрока.

Отмечается, что в 2017 году Ракитич продлил соглашение с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных прописана в размере €125 млн.

Напомним, Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. В составе сине-гранатовых он стал трёхкратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в 2015 году. В составе сборной Хорватии хавбек стал вице-чемпионом мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Ракитича, помимо ПСЖ, заинтересован «Монако».

Читайте ранее в этом сюжете: «Монако» и «ПСЖ» предложили «Барселоне» трансфер Ракитича

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