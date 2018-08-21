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Полузащитник «Барселоны» Рафинья может перейти в «Бетис»

Спорт

Футболист может сменить клуб в поисках регулярной игровой практики

Полузащитник «Барселоны» Рафинья может перейти в «Бетис»
Иллюстрация: Soccer.ru
Рафинья Алькантара

Барселона, Испания, 21 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может перейти в «Бетис». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Отмечается, что футболист может сменить клуб в поисках регулярной игровой практики. В настоящий момент агент игрока находится в Севилье, где ведёт переговоры с «Бетисом» об аренде хавбека.

Ранее руководство «Барселоны» заявляло, что Рафинья останется в клубе и будет частью команды в новом сезоне.

Напомним, Рафинья является воспитанником «Барселоны». За основную команду он играет с 2011 года. В сезоне 2013/14 он играл в аренде в «Сельте», а затем — в миланском «Интере».

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