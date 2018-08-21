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Легкоатлет Усэйн Болт будет выступать за австралийский футбольный клуб

Спорт

В ходе пресс-конференции Болт заверил собравшихся, что рад приезду в Австралию

Легкоатлет Усэйн Болт будет выступать за австралийский футбольный клуб
Иллюстрация: Agenciabrasil.ebc.com.br
Усейн Болт

Госфорд, Австралия, 21 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Свою первую тренировку в составе австралийского футбольного клуба «Сентрал Кост Маринерс» провёл знаменитый легкоатлет, восьмикратный чемпион Олимпийских игр ямаец Усэйн Болт. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Twitter.

«Можете наблюдать за первой тренировкой Усэйна Болта», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/CCMariners/status/1031790757038845952

В ходе пресс-конференции Болт заверил собравшихся, что рад приезду в Австралию и благодарен руководству «Сентрал Кост Маринерс» за предоставленную возможность защищать цвета клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что знаменитый ямайский легкоатлет может подписать контракт с футбольным клубом «Сентрал Кост Маринерс». Руководство клуба планировало устроить спортсмену шестинедельный просмотр, чтобы принять взвешенное решение о включении в состав команды.

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