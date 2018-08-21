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«Валенсия» установила сумму отступных за своего нападающего в €120 млн

Спорт

Такая сумма прописана в качестве отступных в контракте Морено

Валенсия, Испания, 21 августа 2018, 12:12 — REGNUM  «Валенсия» готова отпустить своего нападающего Родриго Морено в мадридский «Реал» не менее, чем за €120 млн. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что такая сумма прописана в качестве отступных в контракте игрока, который выступает за «Валенсию» с 2014 года. Текущий контракт Морено с «Валенсией» рассчитан до конца сезона 2021/22.

Напомним, в 2009 году Морено находился в системе «Реала», но выступал за резервную команду «сливочных».

В общей сложности форвард провел за «Валенсию» 136 матчей, в которых забил 38 голов.

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