Полузащитник «Ливерпуля» Милнер установил рекорд АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 11:41 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на странице АПЛ в Twitter.

Милнер стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, кто забил восемь голов подряд с пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура АПЛ со счётом 2:0. Первый гол в матче забил Милнер, реализовав пенальти.

Напомним, Милнер перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Манчестер Сити». Ранее он играл в таких клубах, как «Лидс Юнайтед», «Суидон Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

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