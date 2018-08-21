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Полузащитник «Ливерпуля» Милнер установил рекорд АПЛ

Спорт

Милнер стал первым футболистом в АПЛ, кто забил восемь голов подряд с пенальти

Полузащитник «Ливерпуля» Милнер установил рекорд АПЛ
Иллюстрация: Postproduktie.nl
Джеймс Милнер

Ливерпуль, Великобритания, 21 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на странице АПЛ в Twitter.

Милнер стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, кто забил восемь голов подряд с пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура АПЛ со счётом 2:0. Первый гол в матче забил Милнер, реализовав пенальти.

Напомним, Милнер перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Манчестер Сити». Ранее он играл в таких клубах, как «Лидс Юнайтед», «Суидон Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

Читайте ранее в этом сюжете: «Ливерпуль» уверенно обырал «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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