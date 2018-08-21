Экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре заявил о желании играть в «Марселе»

Марсель, Франция, , 11:29 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре намерен продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, 35-летний Туре, который в настоящее время является свободным агентом, предложил свои услуги «Марселю». При этом в клубе не уверены в целесообразности приглашения футболиста.

Отмечается, что «Марсель» нацелен на приглашение более молодых игроков. Также проблемой может стать зарплата Туре, несмотря на то, что он сообщил клубу о готовности снизить свои требования.

Напомним, Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. До этого он играл в «Барселоне» с 2008 по 2010 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туре обвинил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в расизме.

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