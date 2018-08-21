Вторник, 21 Августа 2018 года
10:33:41 МСК

Балотелли останется в «Ницце» на сезон 2018/19

Спорт

Стороны достигли соглашения о продолжении карьеры футболиста в клубе

Балотелли останется в «Ницце» на сезон 2018/19
Nazionale Calcio
Марио Балотелли

Ницца, Франция, 21 августа 2018, 09:58 — REGNUM  Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли останется во французском клубе на сезон 2018/19. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Балотелли долго обдумывал варианты продолжения карьеры, но в итоге решил остаться в «Ницце». Стороны достигли соглашения о продолжении карьеры футболиста в клубе.

В новом сезоне чемпионата Франции Балотелли сможет выйти на поле в матче четвёртого тура с «Лионом».

Ранее сообщалось, что Балотелли может покинуть «Ниццу» в летнее трансферное окно. Форвардом интересовался итальянский клуб «Сассуоло».

Напомним, Балотелли играл последние два сезона в составе «Ниццы». В сезоне 2017/18 он провёл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Читайте ранее в этом сюжете: Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Сассуоло»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить