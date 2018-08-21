Балотелли останется в «Ницце» на сезон 2018/19

Ницца, Франция, 21 августа 2018, 09:58 — REGNUM Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли останется во французском клубе на сезон 2018/19. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Балотелли долго обдумывал варианты продолжения карьеры, но в итоге решил остаться в «Ницце». Стороны достигли соглашения о продолжении карьеры футболиста в клубе.
В новом сезоне чемпионата Франции Балотелли сможет выйти на поле в матче четвёртого тура с «Лионом».
Ранее сообщалось, что Балотелли может покинуть «Ниццу» в летнее трансферное окно. Форвардом интересовался итальянский клуб «Сассуоло».
Напомним, Балотелли играл последние два сезона в составе «Ниццы». В сезоне 2017/18 он провёл 28 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.
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