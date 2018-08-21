Универсиада-2019: в число факелоносцев вошли 20 томичей

Томск, , 09:51 — REGNUM Факел эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 пронесут 20 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 августа, в областной администрации.

Среди томских факелоносцев — именитые спортсмены, представители университетов. Например, победитель и призёр чемпионатов мира по плаванию в ластах Дмитрий Журман, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Александра Качуркина.

Добавим, эстафета огня зимней Универсиады — 2019 стартует 20 сентября и пройдёт в 30 городах России. Столица Томской области примет эстафету 15 декабря 2018 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В неё примут участие порядка 3 тысяч человек. В 11 зимних видах спорта будет разыграно 76 комплектов наград.

Всего факелоносцами эстафеты огня красноярской Универсиады — 2019 станут 665 человек. Вес факела — 1,9 кг, длина — 89 см.

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