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У хоккеиста «Сибири» диагностировано онкологическое заболевание

Спорт

Заболевание требует незамедлительного лечения

У хоккеиста «Сибири» диагностировано онкологическое заболевание
Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия
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Новосибирск, 21 августа 2018, 09:43 — REGNUM  У защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна диагностировано онкологическое заболевание. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.

Заболевание было выявлено в результате углубленных медицинских обследований. Оно требует незамедлительного лечения.

Отмечается, что руководство попечительского совета клуба приняло решение об оказании хоккеисту финансовой помощи и необходимой поддержки.

Самвел Мнацян был и остается хоккеистом клуба «Сибирь». Клуб также берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение Самвела», — говорится в сообщении.

Отметим, что Мнацян играл в течение трёх сезонов за владивостокский «Адмирал». В мае он перешёл в новосибирский клуб, подписав контракт на два сезона.

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