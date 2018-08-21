У хоккеиста «Сибири» диагностировано онкологическое заболевание

Новосибирск, 21 августа 2018, 09:43 — REGNUM У защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна диагностировано онкологическое заболевание. Об этом 21 августа сообщается на сайте клуба.
Заболевание было выявлено в результате углубленных медицинских обследований. Оно требует незамедлительного лечения.
Отмечается, что руководство попечительского совета клуба приняло решение об оказании хоккеисту финансовой помощи и необходимой поддержки.
Самвел Мнацян был и остается хоккеистом клуба «Сибирь». Клуб также берет на себя координацию деятельности по сбору средств на лечение Самвела», — говорится в сообщении.
Отметим, что Мнацян играл в течение трёх сезонов за владивостокский «Адмирал». В мае он перешёл в новосибирский клуб, подписав контракт на два сезона.