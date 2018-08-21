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Лондонский «Арсенал» заинтересовался 18-летним защитником «Уфы»

Спорт

На защитника обратили внимание скауты «Арсенала» во время турнира COTIF-2018

Лондон, 21 августа 2018, 09:33 — REGNUM  Защитник «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, на 18-летнего защитника обратили внимание скауты «Арсенала» во время международного турнира COTIF-2018.

На турнире сборная России (игроки до 20 лет) дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время со счётом 1:2. В финальном матче Дивеев отметился голом.

Отметим, Дивеев является воспитанником «Уфы». В прошлом сезоне он провёл 24 матча за молодёжную команду клуба и забил три гола. За основную команду «Уфы» он пока не выступал.

Читайте ранее в этом сюжете: Юношеская сборная России уступила Аргентине в финале международного турнира

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