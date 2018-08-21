Французский гонщик Гасли будет выступать за «Ред Булл» в 2019 году

Вена, , 08:49 — REGNUM Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о том, что в 2019 году в её составе будет выступать французский гонщик Пьер Гасли. Об этом сообщается на сайте команды.

Гасли станет напарником голландского гонщика Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл» с 2016 года.

Отмечается, что выступающий в нынешнем сезоне в составе «Ред Булла» Даниэль Риккардо покинет команду после окончания чемпионата и перейёдт в «Рено». А другой кандидат на место в составе, Карлос Сайнс-младший, подписал контракт с «Маклареном».

Напомним, Гасли выступает в составе команды «Торо Россо» с 2017 года. Он заменил перешедшего в «Рено» Карлоса Сайнса-младшего, а также Даниила Квята, который был уволен в ходе прошлого сезона.

Лучшим на сегодняшний день финишем Гасли является четвёртое место на Гран-при Бахрейна 2018 года.

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