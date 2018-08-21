Джордж Веа наградит Арсена Венгера высшим орденом Либерии

Монровия, , 08:34 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа наградит бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» и «Монако» Арсена Венгера высшим орденом страны. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным издания, лидер африканского государства, бывший ранее футболистом, намерен поблагодарить тренеров, которые работали с ним в период его футбольной карьеры. Помимо Венгера, Веа хочет наградить французского специалиста Клода Ле Руа.

Торжественное вручение орденов должно состояться 24 августа в столице Либерии — городе Монровия.

Напомним, Веа в 90-е годы играл в клубах «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити», в составе которых выигрывал Кубки Франции, Италии и Англии. В 1995 году он был признан лучшим футболистом мира.

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