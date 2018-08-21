Самбист Тульского госуниверситета выиграл «Мемориал Михаила Бурдикова»

Кстово, Нижегородская область, , 08:00 — REGNUM Первокурсник Тульского государственного университета (ТулГУ) мастер спорт Эдуард Мурашкин стал победителем третьего турнира по самбо памяти заслуженного тренера СССР, основателя кстовской школы самбо Михаила Бурдикова, сообщила пресс-служба вуза.

«Турнир был очень представительный. Достаточно сказать, что поединок за выход в финал я выиграл у действующего чемпиона России, который будет представлять нашу страну на чемпионате мира, а в финале победил серебряного призёра чемпионата России и действующего призёра Европы этого года», — прокомментировал свою победу Мурашкин.

Мероприятие проходило в Кстово Нижегородской области с 17 по 19 августа. Его организатором выступила Международная Олимпийская академия спорта. Отмечается, что в 2018 году турнир собрал более 250 спортсменов из разных уголков России, а также из Белоруссии, Грузии, Румынии.

Тульский госуниверситет на нем представили трое спортсменов. Золото в категории до 52 кг среди мужчин завоевал самбист Эдуард Мурашкин, серебро в категории до 90 кг получил студент Института горного дела и строительства ТулГУ мастер спорта Антон Суровцев. Пятое место в категории до 56 кг заняла студентка Института гуманитарных и социальных наук вуза Алина Шестакова.