Бывший игрок «Зенита» стал одноклубником Мусы в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 08:00 — REGNUM Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано стал игроком клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Сумма трансфера 28-летнего бразильца в саудовскую команду составила €10,5 млн. Контракт рассчитан на три года.

Напомним, Жулиано выступал в составе «Зенита» в сезоне 2016/17. В составе санкт-петербургского клуба он сыграл в 40 матчах и забил 17 голов. После этого он перешёл в «Фенербахче».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший форвард московского ЦСКА Ахмед Муса перешёл в клуб «Аль-Наср», подписав соглашение на четыре года.

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