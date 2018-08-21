Экс-игрок «Спартака» отметился голом в дебютном матче за «Аталанту»

Бергамо, Италия, , 07:45 — REGNUM «Аталанта» одержала разгромную победу над «Фрозиноне» в матче первого круга итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дубль в составе «Аталанты» оформил полузащитник Алехандро Гомес. Кроме того, на его счету две голевые передачи, после которых голы забивали Ханс Хатебур и Марио Пашалич.

Отметим, что Пашалич ранее играл за «Спартак». В составе московского клуба он провёл сезон 2017/18.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Аталанта» заняла седьмое место в чемпионате Италии. «Фрозиноне», в свою очередь, вернулся в Серию А спустя два после дебютного сезона.

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