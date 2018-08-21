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Вратарь «Манчестер Сити» Браво получил травму на тренировке

Спорт

Браво порвал ахиллово сухожилие

Манчестер, Великобритания, 21 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму на тренировке команды. Об этом 20 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Браво порвал ахиллово сухожилие. Теперь чилийский вратарь вылетит в Барселону, где пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Напомним, Браво выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В новом сезоне он помог клубу выиграть Суперкубок Англии, отстояв на ноль в матче с «Челси» (2:0).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тяжёлую травму колена получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, который выбыл из строя на три месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: «Манчестер Сити» рассказал о серьёзности травмы Де Брёйне

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