Вратарь «Манчестер Сити» Браво получил травму на тренировке

Манчестер, Великобритания, , 07:23 — REGNUM Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму на тренировке команды. Об этом 20 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Браво порвал ахиллово сухожилие. Теперь чилийский вратарь вылетит в Барселону, где пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Напомним, Браво выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В новом сезоне он помог клубу выиграть Суперкубок Англии, отстояв на ноль в матче с «Челси» (2:0).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тяжёлую травму колена получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, который выбыл из строя на три месяца.

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