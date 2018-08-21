Факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019 станут более 600 человек

Красноярск, , 07:08 — REGNUM Обнародованы итоги конкурса факелоносцев эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев.

Это жители России разных возрастов, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. В том числе факелоносцами станут звезды спорта: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, футболист Александр Кержаков, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Тарасов и другие.

«Эстафета огня — масштабный проект, предваряющий зимнюю Универсиаду-2019. Этим событием мы открываем финишную прямую в рамках подготовки к студенческим играм. Пронести огонь — это большая честь, и я уверен, что участие в этом грандиозном мероприятии станет для каждого факелоносца незабываемым событием», — прокомментировал гендиректор АНО «Дирекция Красноярск-2019» Максим Уразов.

Напомним, эстафета огня зимней Универсиады-2019 стартует 20 сентября 2018 года. В Красноярск огонь прибудет 1 марта 2019 года. До этого факел пронесут по улицам 30 городов страны. В исполнительной дирекции красноярской Универсиады пояснили, что это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Калининград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Грозный, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Абакан, Томск, Кызыл. В список населённых пунктов в Красноярском крае, где пронесут факел, помимо столицы региона, вошли Норильск, Енисейск, Кодинск, Канск, Минусинск, Зеленогорск, Назарово, Железногорск, Ачинск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.

Заявку на право стать факелоносцем желающие подавали с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодёжь России» до 2 мая 2018 года. Затем победителей конкурса выбирали специальные комиссии в субъектах РФ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа, оргкомитет эстафеты огня Универсиады-2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев на официальном сайте студенческих игр.

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XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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Вес главного символа Универсиады — факела — 1,9 кг, длина — 89 см.