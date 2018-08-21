Факел эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 пронесут 16 новосибирцев

Новосибирск, , 06:26 — REGNUM В Новосибирской области факел эстафеты огня Всемирной зимней универсиады-2019 пронесут 16 человек. Накануне, 20 августа, оргкомитет эстафеты опубликовал список победителей конкурса факелоносцев на официальном сайте студенческих игр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Право пронести факел с огнём по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах», — уточняет пресс-служба дирекции Зимней универсиады-2019.

Заявку на право стать факелоносцем мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет. Списки были переданы в регионы в оргкомитеты этапов эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия.

Проект охватит 30 российских городов, в нём примут участие 665 факелоносцев, к которым присоединятся факелоносцы, представляющие оргкомитет Зимней универсиады-2019.

Эстафета стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. В Новосибирске факелоносцы побегут 11 декабря. Протяженность маршрута — 2,6 км. Он состоит из двух частей. Первая включает в себя 11 этапов и стартует от одного из корпусов Новосибирского государственного технического университета. Вторая — из девяти этапов и начнётся от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Маршрут финиширует на площади возле ГПНТБ (пл. Пименова).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля объекты к XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске осмотрел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. По его мнению, степень их готовности — высокая. 7 августа их показали заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец. Она сделала вывод, что работы по подготовке спортивных площадок ведутся с соблюдением графиков.

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