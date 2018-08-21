«Атлетик» (Бильбао) начал сезон с победы над «Леганесом» в матче Примеры

Мадрид, , 00:52 — REGNUM 20 августа на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч в рамках 1-го тура испанской Примеры 2018/19 между коллективами «Атлетик Бильбао» и «Леганес». Противостояние завершилось победой хозяев поля.

На 27-й минуте 19-летний испанский центральный полузащитник Перу Ноласкоаин открыл счет, замкнув передачу Унаи Лопеса — 1:0. Через 6 минут Хонатан Сильва сравнял ситуацию на табло — 1:1. В компенсированное время Икер Муньяин вновь вывел «басков» в лидеры — 2:1.

Статистика матча («Атлетик"/"Леганес»)

Удары 17/12

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 60%/40%

Нарушения правил 12/12

Количество угловых 6/2

Набрав 3 очка «Атлетик» поднялся на 6-ю строчку. «Леанес» без очков опустился на 16-е место в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы на матч:

«Атлетик»: Унай, Альварес, Юри, де Маркос, Ноласкоаин, Муньяин, Гарсия, Лопес, Уильямс, Сусаета, Адуриц.

«Леганес»: Куэльяр, Морено, Карнеро, Муньос, Сиовас, Сильва, Гумбау, Эль-Жар, Эрасо, Перес, Каррильо.

Бригада арбитров: Адриан Солдеро | Хосе Карлос Эскуела Мело | Антонио Церезо | Хосе Пардейро.

Желтые карточки: Альварес — 17, Карнеро — 41, Юри — 53, Каррильо — 55, Гумбау — 77, Гарсия — 79, Сильва — 81, Сантос — 88, Муньяин — 90+4.

Забитые мячи: Ноласкоаин 27 — 1:0, Сильва 33 — 1:1, Муньяин 90+3 — 2:1.