«Боруссия» одержала волевую победу над «Гройтером» в Кубке Германии

Берлин, , 00:22 — REGNUM 20 августа на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» был разыгран матч в рамках 1-го раунда Кубка Германии 2018/19 между коллективами «Гройтер» и «Боруссия Дортмунд». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. В экстра-таймах сильнее оказались «шмели».

Первый мяч на 77-й минуте забил 23-летний немецкий центральный атакующий полузащитник Себастьян Эрнст — 1:0. В компенсированное время матча вышедший на замену полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель сравнял счет — 1:1. Под занавес второго экстра-тайма Марко Ройс вывел «шмелей» вперед — 1:2.

Статистика матча («Гройтер"/"Боруссия»)

Удары 9/16

Удары в створ ворот 7/8

Процент владения 39%/61%

Нарушения правил 15/5

Количество угловых 4/8

Стартовые составы на матч:

«Гройтер»: Бурхерт, Виттек, Гугганиг, Хильберт, Малока, Бауэр, Омладич, Кейта-Руел, Эрнст, Атанга, Грин.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Пищек, Шмельцер, Делейни, Гетце, Дауд, Пулишич, Ройс, Вульф.

Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Гвидо Клефе | Маркус Зинн | Патрик Альт.

Желтые карточки: Эрнст — 38, Малока — 108, Абучабака — 110, Аканджи — 115.

Забитые мячи: Эрнст 77 — 1:0, Витсель 90+5 — 1:1, Ройс 120 — 1:2.