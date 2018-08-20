«Ливерпуль» уверенно обырал «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондон, 20 августа 2018, 23:51 — REGNUM 20 августа на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги между коллективами «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.
Первый мяч под занавес первой половины забил центральный опорный полузащитник национальной сборной Англии Джеймс Милнер точным ударом с пенальти — 0:1. В компенсированное время матча Садио Мане удвоил преимущество «мерсисайдцев» в счете — 2:0. Голевой передачей отличился Мохаммед Салах.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Ливерпуль»)
Удары 8/18
Удары в створ ворот 3/6
Процент владения 43%/57%
Нарушения правил 6/12
Количество угловых 4/7
Набрав 6 очков «Ливерпуль» стал 6-й командой, одержавшей две победы в двух первых турах. «Кристал Пэлас» с 3-мя очками занял 9-ю позицию.
Стартовые составы на матч:
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Шлупп, Макартур, Заха, Бентеке.
«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Робертсон, Вейналдум, Милнер, Кейта, Фирмино, Мане, Салах.
Бригада арбитров: Майкл Оливер | Саймон Беннет | Скотт Леджер | Крис Кавана.
Желтые карточки: ван Анхольт — 42, Александер-Арнольд — 52.
Красные карточки: Ван-Биссака — 75.
Забитые мячи: Милнер (пен) 45 — 0:1, Мане 90+3 — 0:2.