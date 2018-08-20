«Валенсия» и «Атлетико» разменялись голами в матче испанской Примеры

Мадрид, , 22:53 — REGNUM 20 августа на стадионе «Месталья» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона испанской Примеры между коллективами «Валения» и «Атлетико» (Мадрид). Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 26-й минуте забил аргентинский скоростной форвард Анхель Корреа, замкнув передачу Антуана Гризманна — 0:1. В начале второй половины матча на гол «матрасников» «Валенсия» ответила забитым мячом испанца Родриго — 1:1. Голевую передачу отдал Даниэл Васс.

Статистика матча («Валенсия"/"Атлетико»)

Удары 12/7

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения 53%/47%

Нарушения правил 9/15

Количество угловых 4/9

Набрав 1 очко «Ателтико» занял 9-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Валенсия» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Кондогбья, Солер, Васс, Парехо, Родриго, Мина.

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Хуанфран, Коке, Сауль, Корреа, Лемар, Гризманн, Коста.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хавьер Мартинес | Сержио Дел Рио.

Желтые карточки: Савич — 13, Гарай — 45, Хуанфран — 52, Луис — 63, Родриго — 70.

Забитые мячи: Корреа 26 — 0:1, Родриго 56 — 1:1.