«Динамо» одержало уверенную победу над «Уфой» в матче РФПЛ

Москва, , 21:22 — REGNUM 20 августа на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Динамо» и «Уфа». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Первый мяч на экваторе второй половины матча забил российский оттянутый форвард Кирилл Панченко после передачи Жоаозиньо — 1:0. Через 22 минуты Евгений Луценко удвоил преимущество хозяев — 2:0. Результативной передачей вновь отличился Жоаозиньо. В компенсированное время матча Жоаозиньо довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Динамо» / «Уфа»)

Удары 12/5

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения 62%/38%

Нарушения правил 7/9

Количество угловых 1/5

Набрав шесть очков и продлив серию из четырех матчей без поражений, «Динамо» поднялось на шестую строчку. «Уфа» с четырьмя баллами опустилась на 11-е место

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Рыков, Козлов, Рауш, Шунич, Тетте, Панченко, Черных, Жоаозиньо, Соу, Луценко.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Тумасян, Табидзе, Йокич, Карп, Пауревич, Сухов, Обляков, Бизяк, Кротов.

Бригада арбитров: Владимир Москалев | Алексей Стипиди | А. Хутаев | Сергей Карасев.

Желтые карточки: Шунич — 49, Соу — 59, Тумасян — 71.

Забитые мячи: Панченко 63 — 1:0, Луценко 85 — 2:0, Жоаозиньо 90+4 — 3:0.