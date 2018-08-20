«Динамо» одержало уверенную победу над «Уфой» в матче РФПЛ

Москва, 20 августа 2018, 21:22 — REGNUM 20 августа на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Динамо» и «Уфа». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
Первый мяч на экваторе второй половины матча забил российский оттянутый форвард Кирилл Панченко после передачи Жоаозиньо — 1:0. Через 22 минуты Евгений Луценко удвоил преимущество хозяев — 2:0. Результативной передачей вновь отличился Жоаозиньо. В компенсированное время матча Жоаозиньо довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Динамо» / «Уфа»)
Удары 12/5
Удары в створ ворот 3/2
Процент владения 62%/38%
Нарушения правил 7/9
Количество угловых 1/5
Набрав шесть очков и продлив серию из четырех матчей без поражений, «Динамо» поднялось на шестую строчку. «Уфа» с четырьмя баллами опустилась на 11-е место
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Рыков, Козлов, Рауш, Шунич, Тетте, Панченко, Черных, Жоаозиньо, Соу, Луценко.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Тумасян, Табидзе, Йокич, Карп, Пауревич, Сухов, Обляков, Бизяк, Кротов.
Бригада арбитров: Владимир Москалев | Алексей Стипиди | А. Хутаев | Сергей Карасев.
Желтые карточки: Шунич — 49, Соу — 59, Тумасян — 71.
Забитые мячи: Панченко 63 — 1:0, Луценко 85 — 2:0, Жоаозиньо 90+4 — 3:0.