Понедельник, 20 Августа 2018 года
20:08:56 МСК

Индия впервые завоевала золотую медаль в женской борьбе на Азиатских играх

Спорт

Индийская спортсменка Винеш Пхогат завоевала для сборной Индии вторую золотую медаль на Азиатских играх — 2018

Джакарта, 20 августа 2018, 19:48 — REGNUM  18-ого августа в столице Индонезии Джакарте состоялось торжественное открытие Азиатских игр — 2018. В этом году в Играх примут участие спортсмены из более чем 45 стран.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», на второй день соревнований индийская спортсменка Винеш Пхогат одержала победу в финале соревнований по вольной борьбе в весе до 50 кг среди женщин. В нем она одолела японскую спортсменку Юки Аири со счетом 6:2. Для сборной Индии это уже вторая золотая медаль на Азиатских играх — 2018, а также это первая в истории страны золотая медаль в женской борьбе на подобных соревнованиях.

Винеш Пхогат является одним из лидеров сборной Индии, на ее счету множественные призовые места и победы в таких соревнованиях как Игры Содружества и Азиатские игры, а также участие в Олимпийских играх — 2016.

Президент Индии Рам Натх Ковинд поздравил Винеш Пхогат с завоеванием второй медали для сборной Индии почти сразу же после церемонии награждения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить