Индия впервые завоевала золотую медаль в женской борьбе на Азиатских играх

Джакарта, , 19:48 — REGNUM 18-ого августа в столице Индонезии Джакарте состоялось торжественное открытие Азиатских игр — 2018. В этом году в Играх примут участие спортсмены из более чем 45 стран.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», на второй день соревнований индийская спортсменка Винеш Пхогат одержала победу в финале соревнований по вольной борьбе в весе до 50 кг среди женщин. В нем она одолела японскую спортсменку Юки Аири со счетом 6:2. Для сборной Индии это уже вторая золотая медаль на Азиатских играх — 2018, а также это первая в истории страны золотая медаль в женской борьбе на подобных соревнованиях.

Винеш Пхогат является одним из лидеров сборной Индии, на ее счету множественные призовые места и победы в таких соревнованиях как Игры Содружества и Азиатские игры, а также участие в Олимпийских играх — 2016.

Президент Индии Рам Натх Ковинд поздравил Винеш Пхогат с завоеванием второй медали для сборной Индии почти сразу же после церемонии награждения.