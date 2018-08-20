Антидопинговые агентства Узбекистана и России подписали меморандум

Москва, , 18:24 — REGNUM Антидопинговые агентство России и Узбекистана (РУСАДА и УзАДА) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили 20 августа в пресс-службе РУСАДА.

20 августа состоялась встреча представителей антидопинговых агентств. Стороны обсудили развитие отношений по совместной борьбе с допингом. В рамках последующих встреч стороны обсудят основные аспекты планирования и тестирования, взаимодействие с международными и национальными спортивными организациями и другие вопросы.

Напомним, РУСАДА заключила подобные соглашения о сотрудничестве с антидопинговыми агентствами Словакиии, Белоруссии и Азербайджана.