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Антидопинговые агентства Узбекистана и России подписали меморандум

Спорт

20 августа состоялась встреча представителей антидопинговых агентств

Москва, 20 августа 2018, 18:24 — REGNUM  Антидопинговые агентство России и Узбекистана (РУСАДА и УзАДА) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили 20 августа в пресс-службе РУСАДА.

20 августа состоялась встреча представителей антидопинговых агентств. Стороны обсудили развитие отношений по совместной борьбе с допингом. В рамках последующих встреч стороны обсудят основные аспекты планирования и тестирования, взаимодействие с международными и национальными спортивными организациями и другие вопросы.

Напомним, РУСАДА заключила подобные соглашения о сотрудничестве с антидопинговыми агентствами Словакиии, Белоруссии и Азербайджана.

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Российско-узбекистанские отношения
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