Новосибирский «Сибиряк» могут исключть из мини-футбольной Суперлиги

Новосибирск, , 17:08 — REGNUM Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк», возможно, не будет участвовать в Чемпионате России среди клубов Суперлиги. Причина — финансовые трудности. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Также на неопределённый срок отложена продажа абонементов на сезон 2018/19.

«На прошлой неделе ПМФК «Сибиряк» не смог получить лицензию на участие в Чемпионате России по мини-футболу среди клубов Суперлиги из-за финансовых сложностей», — говорится в официальном сообщении.

Как стало известно, клуб не смог заплатить взнос за участие в Суперлиге из-за незаключения контрактов с постоянными спонсорами на новый сезон. Из-за финансовых проблем сорваны планы по предсезонной подготовке, а команду покинули два легионера.

Тем временем, некоторые СМИ сообщают, что Ассоциация мини-футбола России дала «Сибиряку» отсрочку по членскому взносу до четверга, 23 августа. За несколько дней клубу необходимо найти около 6 миллионов рублей. За помощью команда обратилась к городским и областным властям и сейчас находится в ожидании.

Отметим, что в прошлом сезоне «Сибиряк» завоевал серебро на чемпионате страны и получил право участвовать в сильнейшем клубном турнире Европы. В июне команда завоевала серебро чемпионата России и должна была впервые выступить в Лиге чемпионов.

Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» основан в 1988 году. В первые годы существования команда участвовала в различных выставочных турнирах, в 1991 году попробовала силы в Чемпионате страны (1 дивизионе) и в дебютном сезоне занял девятое место.

В сезоне 2016/2017 гг. «Сибиряк» выиграл двадцать матчей из тридцати в регулярном чемпионате и занял первое место в итоговой турнирной таблице. В ¼ финала Суперлиги команда «Сибиряка» в пятиматчевом противостоянии оказалась сильнее «Прогресса», в полуфинале уступила подмосковному «Динамо», а в серии за бронзовые медали сильнее оказалась команда «Газпром-ЮГРА».

Следующий сезон стал самым успешным для команды — третье место в регулярном чемпионате.