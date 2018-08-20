Понедельник, 20 Августа 2018 года
17:08:37 МСК

«Барселона» может увеличить сумму отступных за Бускетса до €500 млн

Спорт

Футболист близок к продлению соглашения с клубом

Барселона, Испания, 20 августа 2018, 15:24 — REGNUM  «Барселона» может увеличить сумму отступных за полузащитника Серхио Бускетса до €500 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист близок к продлению соглашения с клубом. Стороны согласовали все детали контракта и в ближайшее время должны объявить о его подписании.

Отмечается, что соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных вырастет до €500 млн.

Напомним, Бускетс является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступает с 2008 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» и Бускетс могут подписать новый контракт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить