«Барселона» может увеличить сумму отступных за Бускетса до €500 млн

Барселона, Испания, , 15:24 — REGNUM «Барселона» может увеличить сумму отступных за полузащитника Серхио Бускетса до €500 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист близок к продлению соглашения с клубом. Стороны согласовали все детали контракта и в ближайшее время должны объявить о его подписании.

Отмечается, что соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных вырастет до €500 млн.

Напомним, Бускетс является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступает с 2008 года.

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