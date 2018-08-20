Вратарь «Кьево» поблагодарил Роналду за слова поддержки после травмы

Верона, Италия, , 14:39 — REGNUM Вратарь итальянского клуба «Кьево» Стефано Соррентино поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за слова поддержки после полученной травмы. Об этом 20 августа он написал на своей странице в Twitter.

«Я получил от Криштиану Роналду слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо, легенда», — написал Соррентино.

Напомним, во время матча первого тура Серии А между «Ювентусом» и «Кьево» Роналду столкнулся с Соррентино в борьбе за мяч и нанёс ему удар коленом в лицо. Вратарь потерял сознание.

Читайте также: Роналду отправил в нокдаун голкипера соперников «Ювентуса»

После матча голкипера доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом носа. Кроме того, были подозрения и на черепно-мозговую травму, но они не подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Кьево» со счётом 3:2.

Читайте также: Федерико Бернандески принес «Ювентусу» победу над «Кьево»