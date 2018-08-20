Понедельник, 20 Августа 2018 года
15:23:39 МСК

Вратарь «Кьево» поблагодарил Роналду за слова поддержки после травмы

Спорт

Во время матча между «Ювентусом» и «Кьево» Роналду столкнулся с Соррентино в борьбе за мяч

Верона, Италия, 20 августа 2018, 14:39 — REGNUM  Вратарь итальянского клуба «Кьево» Стефано Соррентино поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за слова поддержки после полученной травмы. Об этом 20 августа он написал на своей странице в Twitter.

«Я получил от Криштиану Роналду слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Спасибо, легенда», — написал Соррентино.

Напомним, во время матча первого тура Серии А между «Ювентусом» и «Кьево» Роналду столкнулся с Соррентино в борьбе за мяч и нанёс ему удар коленом в лицо. Вратарь потерял сознание.

Читайте также: Роналду отправил в нокдаун голкипера соперников «Ювентуса»

После матча голкипера доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом носа. Кроме того, были подозрения и на черепно-мозговую травму, но они не подтвердились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Кьево» со счётом 3:2.

Читайте также: Федерико Бернандески принес «Ювентусу» победу над «Кьево»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить