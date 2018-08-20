«Зенит» и «Краснодар» заинтересовались защитником «Спартака»

Москва, , 14:30 — REGNUM Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов вошёл в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара». Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что клубы следят за ситуацией, которая складывается у Кутепова в «Спартака», где он из-за травмы не сыграл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата России.

Дальнейшая работа по возможному трансферу футболиста будет зависеть от его статуса в «Спартаке».

Напомним, в составе сборной России Кутепов принял участие в чемпионате мира по футболу — 2018. Защитник провёл пять матчей и отдал один голевой пас.

Отметим, что «Спартак» без Кутепова провёл четыре матча в новом сезоне Российской Премьер-лиги.

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