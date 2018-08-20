Почти 7 млн рублей – на шоу с авиацией и байкерами: конкурс в Татарии

Казань, , 14:17 — REGNUM Из бюджета Татарии на некое мероприятие, организованное министерством промышленности и торговли РТ, планируется выделить 6 785 500 рублей. Известно, что в рамках контракта победитель конкурса, итоги которого подведут после 12 сентября 2018 года, должен обеспечить зону стоянки для авиационной техники, зону для показательных полетов взлётно-посадочную полосу для малой и тяжелой авиации, в том числе и боевой, а также шоу байкеров с экстрим-номерами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информация об открытом конкурсе появилась на официальном сайте госзакупок 20 августа 2018 года. Задача победителя — организовать и провести мероприятия для нужд министерства промышленности и торговли РТ, название которого не сообщается. Известно, что оно пройдёт в Казани с 5 октября 2018 года по 7 октября 2018 года. Заявки оценят 12 сентября 2018 года.

По условиям контракта, победитель должен будет предоставить площадку для проведения мероприятия с оборудованием. Это должна быть открытая территория площадью не менее 100 тыс. кв. м., где среди прочего есть зона стоянки для авиационной техники — не менее 30 тыс. кв. м, зона для показательных полетов — от 10 тыс. кв. м, зона для взлётно-посадочной полосы для малой и тяжелой авиации. Исполнитель также готовит и согласует лётную программу, в которой должен быть пролёт боевой авиации. Он же разрабатывает маршруты движения воздушных судов и готовит программы выступления воздушных сил согласно требованиям «Росавиации», получает разрешения на выполнение демонстрационных полетов, организует приём и обслуживание не менее 16 воздушных судов авиации общего назначения для участия в демонстрационной программе, демонстрационные полеты не менее десяти воздушных судов авиации общего назначения, не менее трёх самолетов дальней авиации Воздушно-космические сил РФ и двух вертолетов — общей продолжительностью не менее 2,5 часа.

Информационный видеоролик, проведение рекламной кампании, фото‑ и видеосъемка мероприятия, предоставление двух ведущих на все время проведения мероприятия со свободным владением русским и татарским языками, организация обеда на 60 человек с красной икрой и морепродуктами — также входит в задачи победителя конкурса.

Помимо этого, исполнитель организует церемонию награждения и концертную программу, включая шоу байкеров с использованием авто и мототехники продолжительностью не менее трёх часов с показом экстремальных номеров — от 20 штук.