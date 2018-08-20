Названо имя лучшего бойца ММА в мире

Москва, , 14:16 — REGNUM На сегодняшний день лучшим в мире бойцом смешанных единоборств является российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Такое мнение высказал бывший чемпион UFC Андерсон Силва, до настоящего момента являющийся рекордсменом по времени владения титулом.

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Силва назвал Нурмагомедова «великим бойцом», при этом и Конор Макгрегар, по его мнению, тоже великолепен.

«UFC — это компания, которая работала очень долго и тяжело, чтобы иметь в своей организации двух лучших спортсменов. И все же я думаю, что лучший боец сейчас — это Хабиб», — сказал Силва в интервью Inquisitr

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Лас-Вегасе состоится самый значимый в истории UFC чемпионский бой. На ринге встретятся Хабиб Нурмагомедов из Дагестана и Конор Макгрегор из Ирландии. Нурмагомедов выиграл во всех 26 своих поединках, у Макгрегора три поражения при 21 победе.

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