Евгения Медведева примет участие в сборе российской команды в Новогорске

Москва, , 14:13 — REGNUM Фигуристка Евгения Медведева примет участие в сборе российской команды, который будет проходить в Новогорске. Об этом 20 августа сообщает «Чемпионат».

Как отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, Медведева, как и все спортсмены команды, примет участие в сборе в Новогорске.

В рамках сбора команды будет проходить подготовка к контрольным прокатам. Сбор начнётся 5 сентября, открытые прокаты запланированы на 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева представят свои программы на сезон 2018/19. Презентация пройдёт 9 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

Напомним, после Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и перешла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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