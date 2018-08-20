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Борцы завоевали первое золото Узбекистана на Азиатских играх

Спорт

В весовой категории до 75 кг золотым призером стал Бекзод Абдурахманов

Джакарта, 20 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Вольные борцы из Узбекистана завоевали две бронзовые и одну золотую медали в первый день XVIII Азиатских игр в Индонезии, сообщили 19 августа в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

В весовой категории до 65 кг третье место занял Сирожиддин Хасанов. В весовой категории до 97 кг бронзовую медаль завоевал Магомед Ибрагимов. В весе до 75 кг золотым призером стал Бекзод Абдурахманов. По итогам первого дня сборная Узбекистана занимает восьмое место. На первом месте сборная Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Азиатских играх в 2017 году в общем медальном зачете первое место заняла сборная Туркмении. Сборная Узбекистана завоевала пятое место.

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