Головин представлен в качестве игрока «Монако»

Монако, , 13:34 — REGNUM Полузащитник сборной России Александр Головин официально представлен в качестве игрока «Монако». Об этом 20 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб провёл пресс-конференцию, на которой представил всех новичков команды, включая Головина.

Отметим, что Головин пока не провёл ни одного матча за монегасков. В начале августа он надорвал связки голеностопа на тренировке и выбыл из строя на 4−5 недель.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА. Контракт между с игроком подписан на пять лет — до июня 2023 года. Сумма трансфера составила €30 млн.

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