Азиатские игры — 2018: Индонезия заняла 3 место в медальном зачете

Джакарта, , 13:55 — REGNUM Индонезия закрыла третий день Азиатских игр 2018 года на третьем месте в рейтинге медалей, сообщает CNN Indonesia.

По последним данным, в медальном зачете первое место занимает Китай с 11 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями. На втором месте Япония с 4 золотыми медалями, 6 серебряными и 5 бронзовыми.

Индонезийская спортсменка Дефи Росманиар принесла первую золотую медаль для Индонезии в соревновании по тхэквондо, а спортсмен Эдгар Ксавье Марвело завоевал первое серебро в боевом искусстве ушу.

В воскресенье, 19 августа, Индонезия занимала только пятое место в зачете. Сегодня, 20 августа, Индонезия поднялась до третьего места, обогнав Южную Корею. У Индонезии 4 золотые медали, 2 серебряные и 1 бронзовая.

В десятку стран после Индонезии входят: Южная Корея, Иран, Тайвань, Таиланд, Казахстан, Узбекистан и Индия.

Напомним, Азиатские игры — 2018 — проводятся в столице Индонезии Джакарте и крупнейшем городе острова Суматра Палембанге с 18 августа по 2 сентября. В играх приняли участие команды из 46 стран.

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