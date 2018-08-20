«Реал» установил антирекорд посещаемости после ухода Роналду

Мадрид, , 13:00 — REGNUM Мадридский «Реал» установил антирекорд посещаемости на домашних матчах после ухода Криштиану Роналду. Об этом сообщает Madridista Haven.

Отмечается, что на матч первого тура чемпионата Испании пришли 48 466 болельщиков. Это худший результат с 2009 года, когда на игру клуба пришло примерно такое же количество зрителей.

Отметим, что вместимость домашнего стадиона «Реала», «Сантьяго Бернабеу», составляет около 81 тыс. человек.

Напомним, летом 2009 года в «Реал» перешёл нападающий Криштиану Роналду, до этого игравший за «Манчестер Юнайтед». Летом 2018 года он покинул клуб и перешёл в «Ювентус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании со счётом 2:0.

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