Понедельник, 20 Августа 2018 года
13:50:23 МСК

Гандболистка из Ростова-на-Дону стала чемпионкой мира U-18

Спорт

В финале сборная России одержала победу над венгерской командой

Ростов-на-Дону, 20 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Маслова и старший тренер команды Татьяна Березняк привезли золотые медали юниорского чемпионата мира, который завершился в Польше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гандбольной команды Ростова-на-Дону, в финале сборная России одержала победу над венгерской командой.

Матч со сборной Венгрии завершился со счётом 29:27.

«Поздравляем женскую сборную России U-18. Наши девушки — чемпионки мира!» — говорится в сообщении.

Третье место заняли сборная Южной Кореи, обыграв гандболисток из Швеции с результатом 34:27.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гандбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить