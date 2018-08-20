Гандболистка из Ростова-на-Дону стала чемпионкой мира U-18

Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Маслова и старший тренер команды Татьяна Березняк привезли золотые медали юниорского чемпионата мира, который завершился в Польше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гандбольной команды Ростова-на-Дону, в финале сборная России одержала победу над венгерской командой.

Матч со сборной Венгрии завершился со счётом 29:27.

«Поздравляем женскую сборную России U-18. Наши девушки — чемпионки мира!» — говорится в сообщении.

Третье место заняли сборная Южной Кореи, обыграв гандболисток из Швеции с результатом 34:27.