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«Краснодар» запретил посещать матчи болельщикам, бросавшим бутылки на поле

Спорт

Нарушители были идентифицированы с помощью системы видеоконтроля

Краснодар, 20 августа 2018, 12:24 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» запретил болельщикам, бросавшим бутылки на поле, посещать матчи до конца года. Об этом 20 августа сообщается на сайте клуба.

«Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» — «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители были идентифицированы с помощью системы видеоконтроля. Им запрещён доступ на стадион до нового года.

В случае повторного нарушения доступ на стадион им будет запрещён навсегда. Кроме того, наложенный на клуб штраф будет направлен к этим людям.

Напомним, 18 августа «Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче четвёртого тура чемпионата России со счётом 0:1.

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