Понедельник, 20 Августа 2018 года
12:13:58 МСК

Андре Силва оформил хет-трик в дебютном матче за «Севилью»

Спорт

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано» со счётом 4:1

Андре Силва оформил хет-трик в дебютном матче за «Севилью»
Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Мадрид, 20 августа 2018, 11:48 — REGNUM  Нападающий «Севильи» Андре Силва оформил хет-трик в своём дебютном матче за клуб. Силва забил три гола в ворота «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании.

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано» со счётом 4:1. Счёт открыл Франко Васкес. Затем триджы отличился Силва.

За пять минут до конца встречи «Райо Вальекано» забил гол престижа. Пенальти реализовал Андриан Эмбарба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» обыграл «Хетафе» в матче первого тура со счётом 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Реал» с победы стартовал в чемпионате Испании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить