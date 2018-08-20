Футболисты «Уфы» получат британские визы для участия в матче Лиги Европы

Уфа, , 11:17 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» начал процесс подачи документов, чтобы получить британские визы для участия в матче Лиги Европы. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, 20 августа сообщает «Р-спорт».

По словам Газизова, сейчас идёт процесс подачи документов на получение визы. При этом половина команды уже провела необходимые процедуры, половина скоро это сделает.

«Как таковой проблемы не было, просто у нас не так много времени было на оформление, но мы пошли по ускоренному пути. В течение суток документы рассмотрят», — сказал Газизов.

Напомним, ранее сообщалось, что у футболистов «Уфы» возникли проблемы с британскими визами. Поэтому у команды появился риск пропустить матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс».

Матч должен пройти в Глазго в четверг, 23 августа.

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