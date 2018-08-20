Гонщик Роберт Викенс получил серьезные травмы на этапе чемпионата IndyCar

Лонг-Понд, США, , 11:13 — REGNUM Канадский автогонщик Роберт Викенс получил серьезные травмы на 13-м этапе чемпионата IndyCar на трассе в Поконо 19 августа, сообщает портал Motorsport.

В ночь на 20 августа команда Schmidt Peterson Team предоставила информацию о состоянии своего 29-летнего пилота, попавшего в аварию на скорости 300 км/ч. Викенс получил переломы ног, правой руки, травму грудной клетки и легких, а также позвоночника. Согласно заявлению врачей, хирургическая операция «возможна».

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Авария с участием нескольких болидов произошла на 7 круге гонки. Викенс в сознании был доставлен на вертолете в местный госпиталь. После возобновления гонки победу одержал американец Александр Росси из команды Andretti Autosport.

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