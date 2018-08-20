На базе футбольного клуба «Ростов» постелют ковёр с победного матча

Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM После победного матча над красноярским «Енисеем» на базе футбольного клуба «Ростов» появится ковёр, который вместо баннера взял на игру один из болельщиков донской команды. Фотоснимки, на которых фанаты держат ковёр, выложены в социальных сетях. По мнению интернет-пользователей, именно благодаря этому предмету интерьера ни один мяч не попал в ворота жёлто-синих.

Оригинальность болельщиков оценили в клубе «Ростов» и опубликовали в своём микроблоге Twitter запись, в которой обещают постелить «волшебный» ковёр на базе футбольной команды.

«500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/rostovfc/status/1031312167386181632

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» одержал победу над «Енисеем» со счётом 460. Игра состоялась на «Ростов Арене» 19 августа. Пока подопечные Валерия Карпина располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Комментируя игру своей команды, главный тренер «Ростова» отметил, что никакой тревоги не было.

«Отдали мяч и стали позиционно обороняться. Были проблемы при стандартах соперника, а вот при позиционных атаках «Енисей» ничего не создал. Однозначно это не была игра в «одни ворота». Соперник дважды попал в перекладину, была штанга. Во втором тайме у нас тоже были проблемы в обороне. Мне понравилась наша реализация моментов, забили практически все, что создали. Могли забить еще, но не вышло. Но это не наша заслуга, а «Енисей» расслабился», — отметил Карпин.

Вместе с тем наставник остался доволен результатом и настроем команды.