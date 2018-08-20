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Футболист «Локомотива» объяснил слабый старт команды в новом сезоне

Спорт

По мнению спортсмена, «Локомотив» является действующим чемпионом РПЛ, поэтому соперники настраиваются на матч с ним иначе, чем с другими командами

Футболист «Локомотива» объяснил слабый старт команды в новом сезоне
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 20 августа 2018, 11:02 — REGNUM  Игрокам московского «Локомотива» следует перебороть себя и собраться с силами, чтобы начать регулярно побеждать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников. Об этом сообщает 20 августа RT.

По мнению спортсмена, «Локомотив» является действующим чемпионом РПЛ, поэтому соперники настраиваются на матч с ним иначе, чем с другими командами — отсюда и слабые результаты «Локо» на старте сезона.

«Локомотив» — действующий чемпион, все настраиваются на него по-другому. Игрокам надо немножко перебороть себя, собраться с силами. По составу железнодорожники могут снова бороться за звание чемпиона», — подчеркнул Сенников.

Напомним, футболистам московского клуба лишь в четвёртом туре удалось забить свой первый гол и одержать первую победу, переиграв в гостях самарские «Крылья Советов».

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