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Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио подпишет контракт с «Монако» — СМИ

Спорт

После ухода из «старой синьоры» Маркизио прибыл в Монте-Карло на переговоры

Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио подпишет контракт с «Монако» — СМИ
FARE network
Клаудио Маркизио в качестве посла FARE (Футбол против расизма в Европе)

Монако, 20 августа 2018, 09:40 — REGNUM  Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио подпишет контракт с «Монако». Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что после ухода из «старой синьоры» Маркизио прибыл в Монте-Карло на переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» объявил об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. В составе туринского клуба он провёл всю свою карьеру, выиграв Серию B и став семикратным чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что к 32-летнему футболисту проявляют интерес «Монако», «Ницца» и «ПСЖ».

Читайте ранее в этом сюжете: «Ювентус» сообщил об уходе из команды Клаудио Маркизио

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