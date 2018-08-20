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Российская теннисистка Касаткина стала 11-й ракеткой мира

Спорт

Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Российская теннисистка Касаткина стала 11-й ракеткой мира
CWitte
Теннис

Лондон, 20 августа 2018, 09:33 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 20 августа на сайте организации.

Касаткина стала 11-й ракеткой мира. Среди других российских теннисисток Мария Шарапова занимает 21-е место, Анастасия Павлюченкова — 27-е. Екатерина Макарова — 49-е. Елена Веснина стала 68-й, Евгения Родина — 81-й, а Анна Блинкова — 100-й.

Первую строчку по-прежнему занимает румынка Симона Халеп. Вторая позиция — у датчанки Каролины Возняцки. Замыкает тройку американка Слоан Стивенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале первую ракетку мира, румынку Симону Халеп.

Читайте ранее в этом сюжете: Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Цинциннати

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